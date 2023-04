Mais que font les banques ?

Apple vient de lancer un compte rémunéré à hauteur de 4.15%, tandis que les banques aux USA paient à peine du 0.5% sur les comptes épargne.

Pourquoi s’étonner, dès lors, que plus de 500 milliards de $ aient fui le système bancaire traditionnel ?

Ce changement de paradigme n’en est qu’à son début car de plus en plus de grandes sociétés privées rémunèrent désormais des dépôts, dans un contexte de hausse de taux à un rythme jamais entrepris auparavant dans l’Histoire.

Pour info, les obligations d’Etat US à 3 mois paient aujourd’hui plus de 5%, au plus haut depuis 16 ans.

