BNS: Rien ne va plus

La BNS spécule avec l’argent du peuple suisse. Depuis 2010, cette vénérable banque centrale s’est progressivement transformée en l’un des «hedge fund» les plus massifs

au monde par ses positions spéculatives les plus folles, comme par la taille de son bilan qui a atteint et dépassé le seuil vertigineux des 1000 milliards.

Sa défense désordonnée du franc suisse lui a fait perdre plus de 130 milliards sur la seule année 2022. Ses fonds propres, eux, sont passés en une année de 198 à 66 milliards. Contre toute attente, cette institution a attisé la volatilité des marchés, a contribué à la formation d’une bulle spéculative planétaire, allant jusqu’à parier sur des titres de sociétés dont la valorisation s’est parfois effondrée de plus de 90% !

Sa fébrilité et son sens du timing lui ont fait liquider une partie substantielle de ses réserves d’or à un prix moyen de 351$/once. Avec un peu de patience – et plus de respect pour le peuple helvétique – elle aurait pu les écouler à 2’000 en plusieurs occasions ces dernières années, et ainsi récupérer près de 70 milliards de francs supplémentaires.

Ce livre raconte comment la très peu transparente banque centrale suisse a perdu le contrôle.

Comment elle s’est laissé enivrer par le casino planétaire des marchés financiers.

Faites vos jeux car rien ne va plus !

Commandez-le