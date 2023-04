Allemagne : Quo vadis ?

Les allemands fermeront donc définitivement leurs 3 centrales nucléaires restantes dans 3 jours. Le charbon, qui constitue toujours le tiers de son approvisionnement électrique sera écarté à l’horizon 2030.

Faudra-t-il que l’Europe subisse des mouvements de sociétés violents en réaction à ces fantaisies dictées par les Ayatollahs verts persuadés qu’un pays peut être réchauffé par de la bonne volonté voire par l’amour ?

Ces mesures allemandes insensées sont le prélude à un déchirement de leur tissu social.

Germany is on course to shut down its three remaining nuclear power plants on Saturday. The country began phasing out nuclear power more than 20 years ago – but plans were escalated following Japan’s Fukushima nuclear disaster in 2011.