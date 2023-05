L’Allemagne et le charbon

«Le charbon est le pilier énergétique incontournable de l’Allemagne et est la solution de rechange allemande pour bien au-delà de 2 ans», vient de déclarer un leader industriel du pays.

L’Allemagne patauge dans son hypocrisie car elle est le plus important importateur européen de charbon russe avec 45 millions de tonnes achetées en 2022, et ce tandis qu’elle impose à la Russie des sanctions et un embargo.

Cette photo montre la consommation massive de charbon allemande comparée aux autres nations de l’Europe.

Ce fut le carnage la semaine dernière dans un des hôpitaux berlinois les plus importants lorsque les générateurs de secours ne purent démarrer suite à une coupure de courant.

Share this: Twitter

Facebook