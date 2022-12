Un dilemme américain ?

Les Etats-Unis n’ont pas tort de soutenir l’Ukraine car une défaite russe est dans leur intérêt. Pour autant, les objectifs américains et ukrainiens ne coïncident pas tout à fait car les USA ont atteint les leurs tandis que les ukrainiens pas encore. Dès lors, les premiers sont désireux de ramener la Russie à la table des négociations quand les ukrainiens s’y opposent farouchement.

Dans ce contexte, l’influence ukrainienne sur la politique étrangère américaine est désormais nettement plus prépondérante que la russe. L’Ukraine est devenu une puissance interventionniste envers les USA et envers l’Europe, tandis que la Russie n’a désormais plus qu’une importance très moyenne reléguée et réduite à ne pouvoir acheter que des publicités sur Facebook pour tenter d’infléchir les opinions.

Biden aura-t-il le courage de freiner Zelensky ? Rien n’est moins sûr.

