Mon testament économique

Dans cet ouvrage qui est en fait un dictionnaire de l’économie en crise, vous ne trouverez pas sous la lettre C le terme de Coronavirus, ni les conséquences économiques et sociales de cette crise sanitaire ou de sa gestion par nos autorités. Si ce «testament» passe le Covid-19 sous silence, c’est pour la simple raison qu’il fut bouclé quelques mois avant cet événement planétaire. Et vous constaterez donc comment les mesures prises par l’Europe – en général frileuse et velléitaire – abondent largement dans le sens de ce que j’ai inlassablement recommandé au fil de ces années écoulées, depuis 2008.

J’eus en effet la berlue et je me frottais les yeux à mesure des stimuli et des dépenses pharaoniques décrétés pendant cette crise par la France et par l’Allemagne. Avaient-ils enfin lu mes innombrables analyses, un stagiaire avait-il re sorti et compilé mes exhortations à la dépense et à la dette que je n’ai cessé de défendre comme seules voies vers le rétablissement en période de crise ? Et pourtant, à l’heure d’écrire ces quelques lignes et alors que le «testament» s’apprête à être publié, le soufflet retombe, l’enthousiasme de nos dirigeants pour la relance se refroidit, l’on reparle de rigueur, des comptes publics et autre réformes des retraites. Bref, on s’apprête à revenir sur le chacun pour soi qui menace notre démocratie de mort par asphyxie. Avoir raison avant les autres n’a aucune importance si l’on échoue à infléchir le cours des événements.

Comme le lecteur le constatera au fil de ses lectures, l’économie est – en tout cas pour moi – souvent politique, et ne devrait pas se complaire dans trop d’équations dont l’objectif principal est en réalité de l’éloigner du public et du citoyen alors qu’elle devrait être entièrement à leur service. Cet ouvrage peut être lu de bout en bout, consulté à une certaine lettre, abandonné, repris pour s’en référer à une autre et ainsi de suite. Il est crucial d’informer et de former nos citoyens à cette économie qui n’est assurément pas une science. Ce n’est que quand l’énorme masse de nos compatriotes comprendra ces notions qu’elles pourra enfin intervenir, infléchir, refuser et proposer, bref qu’elle pourra prendre en mains son destin économique et financier. Il est donc temps de réagir, de s’informer, d’apprendre, car les instruments sont là : il suffit de se pencher pour les utiliser. Non pour casser le néolibéralisme, ni forcément pour résorber les inégalités, qui ne sont l’un comme l’autre que les reflets de l’incurie de nos responsables, mais pour laisser à nos enfants un avenir meilleur et pour que l’on puisse enfin vivre sereinement de notre travail.

Ceci est donc mon testament car je ne souhaite pas être présent pour ce qui sera l’épisode final. Et car j’ai trop le sentiment – non de prêcher dans le désert car je ne prétend aucunement détenir la science infuse – mais j’ai la quasi certitude de l’absence totale de motivation d’une immense majorité d’entre vous de bouger, ne serait-ce que d’un iota de ce que vous croyez être une formule qui marche, qui a certes parfois des ratés mais qui, pour solde, remplit sa part du marché. Un testament est par nature un don: vous en ferez ce que vous voudrez, lecteur, mais vous ne direz pas que l’on ne vous a pas prévenu.

