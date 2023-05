La main invisible

La Réserve Fédérale US tente de calmer les pressions inflationnistes en pesant sur la variable emploi, c’est-à-dire en remontant agressivement son taux d’intérêt à court terme afin d’affaiblir le marché de l’emploi.

Pourtant, en dépit de taux qui se sont envolés en une année et quelques mois de 0 à 5% dans ce qui constitue le cycle le plus agressif de l’Histoire US, l’économie américaine a créé 5 millions de nouveaux emplois en 2022 et 1 million de plus jusque-là cette année.

La banque centrale la plus puissante du monde se rend compte qu’il est compliqué de maîtriser une économie à 26’000 milliards de $.

