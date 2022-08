Interrogations

Non, l’Europe n’importe pas son énergie de Russie car elle n’en a pas ! Il y a 15 ans, elle exportait plus de gaz naturel que la Russie aujourd’hui. En 2022, la Russie exporte désormais 3 fois plus de gaz que l’Europe en produit.

Les courbes sont, à cet égard, éloquentes.

Pourquoi ?

Constatez par vous-même l’évolution catastrophique des tarifs gaziers allemands Pendant ce temps, la Saoudienne Aramco annonce un profit de 48.4 milliards de $ au second trimestre 22, soit autant que les 5 majors de l’énergie occidentaux. Aramco se fait 19 millions $/minute. Cherchez l’erreur.

