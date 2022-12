Un nouveau paradigme nippon

Lorsqu’une nation ne peut plus se permettre de rester pacifiste plus longtemps, elle agit comme le Japon, qui vient de qualifier la Chine comme le plus important défi à sa sécurité.

En toute logique, le Japon augmente considérablement son budget militaire, incluant des missiles directement pointés vers certaines villes et pays, marquant par là-même un bouleversement radical de sa doctrine ayant prévalu depuis 1945, et ce avec l’appui explicite des Etats-Unis.

TOKYO-Japan called China its biggest security challenge and said it would sharply raise military spending including for missiles that can hit other countries, marking one of Tokyo’s biggest post-World War II shifts away from pacifism.