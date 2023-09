Chine: fronde des vieux dirigeants du Parti

A Pékin, c’est la révolte des vieux ! Ceux qui ont dirigé le Parti Communiste, ces anciens qui ont présidé et qui ont organisé la montée en puissance de la Chine jusqu’à l’accession au pouvoir de Xi, demandent désormais des comptes.

Cela vient de se savoir : ils se sont réunis fin août dans la Province du Hebei, plus précisément dans la ville balnéaire de Beidaihe, et y ont formalisé et explicité leurs doléances aux hommes actuellement au pouvoir. Ces sommets des leaders passés et présents du Parti – et donc du pays – sont régulières et tenues strictement au secret. C’est cependant la première fois que des dissonances font l’objet de fuites publiques tant ce conclave d’anciens leaders déchus, ou forcés de partir en retraite, semble préoccupé par la situation chinoise. A l’unisson, les réprimandes fusèrent à l’encontre de Xi, jusque-là fort peu habitué aux remises en question et qui semble en avoir été sonné, en tout cas déstabilisé.

Quelques jours après Beidaihe, voilà qu’il manque un forum important en marge des BRICS, où son discours est lu en son nom et à sa place par son Ministre du Commerce Wang Wentao. En outre, voilà que, pour la toute première fois depuis son accession au pouvoir en 2012, il manque un sommet du G 20, organisation à laquelle il accorde une importance cruciale.

Indirectement liées aux réunions des vieux à Beidaihe qui ne se génèrent pas de faire l’état des lieux du pays, les absences de Xi s’expliquent d’abord par sa répugnance à répondre aux inévitables questions des leaders et des journalistes étrangers relatives aux contre-performances de l’économie chinoise. Xi ne peut en effet perdre la face et justifier une stagnation dont l’ampleur ne fut plus subie depuis les années 1970, comme il ne pourrait publiquement admettre l’effondrement des investissements étrangers dans son pays. Pas plus que la déconfiture d’un gigantesque marché immobilier qui fut l’épine dorsale de la prospérité des citoyens, ni le chômage de masse qui touche les jeunes chinois et qui a conduit à la suppression pure et simple à l’été dernier de la publication de cette statistique ! Impossible non plus pour l’incontesté dirigeant chinois de ne pas être questionné sur la disparition de Qin Gang, éphémère Ministre des Affaires Etrangères qui a disparu par une nuit sans lune. Ou encore sur la purge début août de deux généraux à l’importance capitale dans l’organigramme de la People’s Liberation Army (PLA) Rocket Force.

Les critiques et questionnements acerbes ne manquèrent donc pas à l’occasion de ce meeting des anciens à Beidaihe, poussant Xi dans ses retranchements qui alla jusqu’à remettre en question la gestion de ses trois prédécesseurs: Deng Xiaoping, Jiang et Hu. Une certitude : une absence de sa part au Conseil de coopération économique de l’Asie Pacifique ayant lieu à San Francisco en novembre prochain serait une preuve évidente de la position très compliquée où il se retrouve aujourd’hui.

Comment ne pas rapprocher ce mécontentement clairement exprimé par les anciens cadres du Parti de la réapparition publique de Li Keqiang quelques jours après Beidaihe? Premier Ministre et numéro 2 pendant 10 ans jusqu’à sa tombée en disgrâce en mars dernier, ne voilà-t-il pas que c’ est Li Keqiang, lequel fut très probablement présent à Beidaihe, qui conduit à présent la délégation officielle chinoise au G 20, après être apparu tout sourire sur les réseaux sociaux sur des sites censurés juste après par les autorités…? Pour mémoire, c’est Xi en personne qui avait tout récemment poussé Li vers la sortie.

Le battement d’ailes d’un papillon à Beidaihe peut-il provoquer une tornade à Pékin?

