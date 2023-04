Cette BNS qui aime le Bitcoin…

Invraisemblable Banque Nationale Suisse qui, par la voix de son Vice-Président, vient de déclarer que le Bitcoin est un «concept très intéressant». «J’aime le Bitcoin», a t il rajouté….

Sur ce, les spéculateurs ont enflammé la toile et s’en sont réjouit.

La BNS ne se départit décidément pas de cette mentalité «hedge funds» lui ayant fait perdre 132 milliards l’an dernier.

Une banque centrale ne devrait pas faire ça !

Earlier last year, Swiss National Bank officials concluded that Bitcoin has not yet met the set requirements to be added to their balance sheet as a reserve currency. Bitcoin price has dropped approximately 33 percent since April last year to trade around $28k.