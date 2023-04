Banques centrales: les excès

Il faut dire “stop” aux excès des banques centrales dont certaines ont manifestement outrepassé leur mandat.

Lecteur: prends conscience de leur importance dans ta vie quotidienne et agis en conséquence.

La BNS spécule avec l’argent du peuple suisse. Depuis 2010, cette vénérable banque centrale s’est progressivement transformée en l’un des hedge funds les plus massifs au monde par ses positions spéculatives les plus folles, comme par la taille de son bilan qui a atteint et dépassé le seuil vertigineux des 1000 milliards.