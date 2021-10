Exclusif / Michel Santi, macro-économiste, spécialiste des marchés financiers et des banques centrales : “de grandes décisions sont à venir pour l’Algérie “

Michel Santi, macro-économiste, spécialiste des marchés financiers et des banques centrales : «de grandes décisions sont à venir pour l’Algérie »

Entretien réalisé par Mohamed Ait Said

D’une réputation mondiale, connu et reconnu pour la pertinence de ses analyses pour les quelles les grands médias, Marianne, la Tribune et on en passe, se bousculent, M. Santi, même s’il n’a pas une minute à lui accepte de nous accorder en exclusivité cet entretien . Et pousse très loin sa réflexion pour nous abreuver d’une analyse niveau Expert, truffée d’arguments à haute valeur ajoutée. M. Santi prévoit que le monde entre «dans un nouveau paradigme où la dette ne sera plus obsessionnelle comme elle l’a été par le passé ». Et « espère que l’Europe privilégiera enfin la croissance et l’emploi au détriment du dogme de la dette ». Relevant le revers de la médaille de l’intelligence artificielle sur lequel le monde mise pour la période post Covid-19, l’économiste avertit :l’IA «ne fera qu’au amplifier au centuple la puissance de ces entreprises au détriment des populations qui, finalement, ne seront plus que des pions à leur disposition ». A lire. A relire. Sans modération même.

