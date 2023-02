L’inflation européenne est à 6% et n’est pas près de décélérer.

Au Japon, l’inflation a augmenté de 4.4% en janvier comparée à Janvier 2022 : plus forte poussée inflationniste annuelle depuis 1981 !

Aux USA, l’inflation fut de 7% pour Janvier, et révisée en hausse pour le 4ème trimestre 2022.

Très troublants, ces chiffres démontrent que les banques centrales ont nettement moins progressé qu’attendu.

S’il y a une leçon fondamentale à tirer des précédents cycles inflationnistes, c’est que celle-ci devient impossible à éradiquer lorsqu’elle s’incruste ainsi dans les mentalités et dans les actes sans une destruction en règle de la demande et de la consommation.

Attendons-nous donc au scénario le moins favorable possible car la seule stratégie sera la stratégie de la douleur = remonter les taux d’intérêt à des niveaux bien plus élevés qu’attendus afin de briser l’économie, et donc l’inflation.

