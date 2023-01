La voiture électrique, symbole du déplacement du pouvoir mondial ?

Les ventes de voitures électriques explosent à la hausse et ce à l’échelle mondiale. L’année passée vit en effet en progression de 60% par rapport à 2021 avec près de 11 millions de véhicules mis en circulation. C’est simple : les voitures électriques constituent désormais 13.2% de l’ensemble des ventes mondiales, ayant ainsi triplé en 2 ans depuis 2020. C’est l’Allemagne, la Grande Bretagne, la France et la Chine qui en sont les plus importants usagers.

Evidemment, ce phénomène aura des répercussions universelles et aura effets cruciaux tant sur l’environnement bien-sûr, que sur les plans économique et géopolitique. Sur la seule année 2022, ces véhicules électriques et hybrides auront permis de réduire la consommation pétrolière de l’ordre de 4% globalement. Il faut reconnaître que la voiture électrique d’aujourd’hui devient nettement plus efficiente puisque son rayon d’action moyen est de 425 KM, sachant que cette progression se poursuivra encore cette année qui leur promet une autonomie de 580 KM.

L’autre événement fondamental renforçant considérablement l’attractivité de la voiture électrique fut l’effondrement de plus de 85% (depuis 2010) du coût de la batterie car celle-ci constitue quand même le tiers du prix global de ce type de véhicules. L’augmentation hyperbolique de la demande permit en toute logique d’augmenter de 40% en 2022 la production de batteries qui devrait même être multipliée par 5 à l’horizon 2025. Ne vous y trompez pas car cette progression pharamineuse de batteries rendue, induite par une demande en augmentation constante de voitures électriques, représente un des défis industriels les plus notoires de notre Histoire contemporaine.

Les chaînes d’approvisionnement, la concurrence internationale entre poids lourds industriels, l’équilibre des affaires, les relations politiques inter étatiques, bref un partage nouveau du pouvoir, en découleront car – à l’heure actuelle – 5 batteries sur 10 produites au niveau mondial sont “Made in China”.

Grâce à des géants comme CATL et BYD et à un marché national où désormais 1 véhicule vendu sur 4 est électrique avec 6 millions de ventes en 2022 – soit le double de 2021 -, le marché chinois est 2 fois plus important que l’Europe et 5 fois plus que les Etats-Unis.

Cette vigueur de son marché intérieur et son avance considérable en termes de fabrication de batteries a ainsi autorisé la Chine à exporter à l’étranger 165% de véhicules en plus en novembre 2022 par rapport à novembre 2021. Les fabricants chinois sont donc des concurrents de taille au niveau global et une entreprise comme BYD génère une vraie révolution en se positionnant directement contre Tesla à qui elle donne du fil à retordre.

L’Europe elle-même, qui dispose de pionniers et de fleurons automobiles, achète actuellement environ 19% de ses voitures électriques en provenance de Chine et ce n’est qu’un début, car les grands fabricants chinois misent sur une escalade prochaine de l’ordre de 50% de leurs exportations. Par exemple, BYD a récemment annoncé le lancement de trois modèles à destination exclusive de l’Europe.

Cette révolution des voitures électriques annonce une redistribution des cartes, et très probablement de nouveaux conquérants.

