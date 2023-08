Hélène Carrère d’Encausse

Chers membres de l’Académie Française,

C’est avec une grande tristesse que je vous adresse cette lettre pour exprimer ma profonde affliction suite à la disparition de Madame Hélène Carrère d’Encause. En tant que passionné des lettres françaises, je mesure toute l’étendue de la perte que représente son départ pour notre patrimoine culturel et le monde académique.

En tant qu’écrivain, historienne, et géopoliticienne éminente, Madame Carrère d’Encause a laissé un héritage intellectuel inestimable. Ses travaux et ses livres, parmi lesquels je peux citer “XXIe siècle : les nouveaux équilibres mondiaux” ou encore “L’empire éclaté : la révolte des nations en Russie”, ont marqué les esprits et nourri nos connaissances dans des domaines cruciaux de l’histoire et de la géopolitique.

Sa mission en tant que Secrétaire Perpétuel de l’Académie Française était empreinte de dévotion et de passion pour la langue française. Elle a su incarner avec élégance et perspicacité cette noble tâche de préservation de notre patrimoine linguistique. Ses interventions lors des réunions académiques ont été une source d’enrichissement pour nous tous, et son expertise inestimable continuera d’inspirer les générations futures d’académiciens.

Au-delà de son immense érudition, Madame Carrère d’Encause était une personne d’une grande humanité. Sa bienveillance, sa rigueur intellectuelle et son esprit ouvert ont été une source d’inspiration pour de nombreux chercheurs, écrivains et amoureux de la langue française.

En ces moments difficiles, mes pensées vont à sa famille, à ses proches et à l’ensemble des membres de l’Académie Française. Nous perdons une figure marquante, une éminente érudite, et une âme bienveillante qui a dédié sa vie à l’enrichissement de notre patrimoine culturel et linguistique.

Puissions-nous, chacun à notre niveau et à notre place, perpétuer son héritage en poursuivant nos travaux avec la même passion et l’engagement qu’elle a démontré tout au long de sa carrière exceptionnelle.

Avec tout mon respect et mon émotion, Michel Santi

