Cette BNS qui cherche à nous faire peur

Nous y voilà: la Banque Nationale Suisse utilise désormais les bonnes vieilles ficelles de la stratégie de la peur.

Pour justifier de l’absorption du Crédit Suisse par l’UBS, en catimini et face aux critiques généralisées, son Vice-Président nous confie que -1 seul jour plus tard – cette banque aurait fait faillite et aurait plongé le monde dans un marasme généralisé.

Que ce monsieur justifie ses déclarations qui – si étaient vraies – sont très graves. Qu’il ne se contente pas de lancer de telles phrases creuses.

Je le réaffirme : Une banque centrale ne devrait pas faire ça !

https://www.bnnbloomberg.ca/credit-suisse-faced-bankruptcy-without-ubs-deal-snb-s-schlegel-says-1.1904050

