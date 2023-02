Faillites européennes en forte hausse

Les faillites d’entreprises ont augmenté de 27% en Europe, atteignant le niveau le plus élevé depuis qu’Eurostat a commencé à collecter les données en 2015.

L’environnement des affaires devient de plus en plus difficile pour de nombreuses entreprises en raison d’une inflation élevée, d’une faible croissance et de la hausse des taux d’intérêt.

The number of bankruptcy declarations among EU businesses increased substantially in the fourth quarter of 2022 (+26.8% compared with the previous quarter) and reached the highest levels since the start of the data collection in 2015. The number of bankruptcy declarations increased during all four quarters of 2022.