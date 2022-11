Crypto crédibles et crédules?

N’est-il pas ironique que ces crypto monnaies, dont la raison d’être fut à l’origine de proposer un système alternatif aux banques et à l’argent, soient aujourd’hui prises la main dans le sac pour commettre les mêmes abus et malversations que le système qu’elles n’ont cessé de dénoncer? Je me souviens de la crise bancaire mexicaine de 1995 lorsque, pour créer l’illusion que leurs banques étaient capitalisées, les patrons de ces banques se prêtaient l’un à l’autre de l’argent…

Ce scénario se répète avec la crypto car chaque entité utilise les avoirs de plateformes concurrentes dans l’espoir de persuader les intervenants et spéculateurs de la liquidité qu’elle est en mesure d’apporter : ce qui revient à conclure que in fine le système tourne avec pas – ou très peu – de capital ! Et qu’un problème sérieux peut rapidement virer au systémique.

