A propos de moi

Franco-Suisse né à Beyrouth en 1963 d’une mère libanaise et d’un père diplomate français, j’ai habité et sillonné le Proche et le Moyen-Orient.

J’ai été Cambiste (devises) et Trader (métaux précieux et matières premières) à Genève, avant d’être patron d’une salle de marché dans une banque française installée en Suisse. Par la suite, j’ai créé et dirigé deux sociétés financières actives dans la gestion de patrimoine à Genève. Pendant cette période, j’ai fondé et j’ai participé à la gestion de plusieurs fonds de placement (hedge funds).

Dès 2006, j’ai conseillé (à titre indépendant) des Banques Centrales de pays émergents et des fonds souverains. J’ai également été pendant plusieurs années Professeur de Finance à Genève. En outre, j’ai été membre du World Economic Forum, de l’IFRI et suis membre qualifié (fondateur) de l’ONG “Finance Watch” plaidant et œuvrant pour une intensification de la régulation financière.

En juin 2015, soit après 30 ans comme acteur des marchés financiers et conseiller au plus haut niveau d’institutions économiques, je franchis le pas en direction du monde de l’Art où je constitue désormais des “portefeuilles d’art” et des collections à mes clients.

Je suis l’auteur de:

Splendeurs et misères du libéralisme, Préface de Patrick Artus

L’Europe: chroniques d’un fiasco économique et politique,

Misère et opulence,

Capitalisme sans conscience,

Pour un capitalisme entre adultes consentants,

Les banques ont-elles une responsabilité morale dans le déclenchement de la crise ?

La finance globale: un monde fini

Fauteuil 37, Préface d’Edgar Morin

et je tiens depuis plusieurs années la rubrique économique hebdomadaire de l’Agefi – Suisse, de La Tribune – France et de l’Orient le Jour – Liban.

Je suis membre de Conseils d’administration de plusieurs institutions financières, membre qualifié de Finance Watch et membre Senior de LIFE (Lebanese International Financial Executives).

J’ai été, en 2017, candidat (malheureux) au fauteuil 37 de l’Académie Française et en ai fait un ouvrage.